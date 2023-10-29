Головний тренер Карпат Мирон Маркевич висловився про ситуацію в своєму колишньому клубі після очного матчу команд в Першій лізі.

"Так, спогади про Металіст у мене залишились хороші – тим паче, що тренерський штаб харків'ян ще колись зі мною працював.

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Я впевнений, що ця команда залишиться у Першій лізі. Їм потрібно, щоб у них був спонсор, адже сам Євген Красніков не потягне", – цитує Маркевича офіційний сайт львівських Карпат.

Нагадаємо, Металіст за підсумками минулого сезону вилетів у Першу лігу. Також харків'яни втратили фінансування олігарха Ярославського. Тож зараз команда виступає вкрай погано – за набраними очками Металіст найгірший в обох групах Першої ліги, за 14 турів здобувши лише 7 пунктів.

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