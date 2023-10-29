– Рахунок 3:0 – закономірний результат?

– По грі, напевно, що так. Хоча ми могли і пропустити. Треба добре розглянути той момент Металіста, який виник у харківської команди у другому таймі. Суперник дуже легко пройшов до наших воріт.

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Загалом я задоволений. Тому що ми налаштовували команду, щоб вони не дивились у таблицю і не акцентували на тому, що ми грали з аутсайдером. Десь нам вдалося достукатися до хлопців і вони протягом 90 хвилин діяли сконцентровано та перемогли. Вже трошки краще, але ще треба працювати. Результативністю я сьогодні задоволений.

– Не всі гравці, які вийшли на заміну, підсилили гру. Як оціните підсилення з лави запасних?

– Я думав, що заміни нам додадуть більше гостроти попереду. Нам потрібно ще подивитися цю гру, проаналізувати. Наприклад, Віталій Равлик може набагато краще грати, йому треба більш активно входити в гру, так, як він вийшов з Епіцентром. Решта замін були тактичними. Заміни сильно не підсилили гру, за виключенням Артура Шаха. Все-таки він давно не грав. Ми на нього серйозно розраховуємо.

– Спогади про Металіст у вас залишились хороші?

– Так, тим паче, що тренерський штаб Металіста ще колись зі мною працював. Я впевнений, що ця команда залишиться у Першій лізі. Їм потрібно, щоб у них був спонсор, адже сам Євген Красніков не потягне.

– Як вам гра футболіста Металіста Євгена Рязанцева?

– Це хороший гравець. Ми за всіма слідкуємо, тому повз нас ніхто не проскочить, – цитує Маркевича офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, після 14-ти турів Карпати набрали 36 очок і є беззаперечним лідером групи А Першої ліги.

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