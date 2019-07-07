Маріуполь знищив турецький Даріка Спор у контрольному матчі – азовці відправили у ворота суперника 6 м'ячів

Маріуполь в товариському матчі каменя на камені не залишив від турецького Даріка Спору.

Товариські матчі

Маріуполь – Даріка Спор – 6:0

Голи: Чурко, 14, Путря, 36, (пен.), Білокінь, 56, Проданов, 75, Петерман, 84, Мочевінський, 89

Склад Маріуполя: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко, Мишньов, Федорчук, Чурко, Вакула, Топалов, Фомін.

Склад Маріуполя з 31-ї хвилини: Гальчук (Михайлов, 46), Полегенько, Петерман, Яворський, Тищенко, Путря, гравець на перегляді, Білокінь (Проданов, 63), Кащук, Чех, Бугай (Мочевінскій, 63).

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Маріуполь у першому матчі ігрового дня розгромив Даріка Спор. Рахунок в матчі ударом зі штрафного відкрив Чурко, а Путря ближче до перерви реалізував пенальті. В другому таймі Білокінь, Проданов, Петерман та Мочевінський остаточно добили турецький клуб.

Зазначимо, що в Маріуполя сьогодні запланований ще один матч – проти азербайджанської Габали.

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