Маріуполь також розпочав підготовку до наступного сезону.

Товариські матчі.

Маріуполь – Яруд – 2:0

Голи: Кулаков, 19, Кащук, 53, (пен.)

Азовцям протистояв представник Другої ліги Яруд, який досить непогано протидіяв більш кваліфікованому супернику. Рахунок відкрив Кулаков на 19 хвилині, який замкнув простріл Петермана ударом у дальній кут.

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Маріуполь провів ще кілька непоганих атак, зокрема удар Кащука у поперечку, але забив лише у другому таймі. Кулаков заробив пенальті, а Кащук його впевнено реалізував.

Зазначимо, що вже сьогодні Маріуполь вирушить до Туреччини, де проведе тренувальні збори.

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