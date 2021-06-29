Маріуполь здобув впевнену перемогу у першому спарингу
Маріуполь також розпочав підготовку до наступного сезону.
Товариські матчі.
Маріуполь – Яруд – 2:0
Голи: Кулаков, 19, Кащук, 53, (пен.)
Азовцям протистояв представник Другої ліги Яруд, який досить непогано протидіяв більш кваліфікованому супернику. Рахунок відкрив Кулаков на 19 хвилині, який замкнув простріл Петермана ударом у дальній кут.
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Маріуполь провів ще кілька непоганих атак, зокрема удар Кащука у поперечку, але забив лише у другому таймі. Кулаков заробив пенальті, а Кащук його впевнено реалізував.
Зазначимо, що вже сьогодні Маріуполь вирушить до Туреччини, де проведе тренувальні збори.
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