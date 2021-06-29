Товарищеские матчи.

Мариуполь – Яруд – 2:0

Голы: Кулаков, 19, Кащук, 53, (пен.)

Азовцам противостоял представитель Второй лиги Яруд, который довольно неплохо противодействовал более квалифицированному сопернику. Счет открыл Кулаков на 19 минуте, который замкнул прострел Петермана ударом в дальний угол.

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Мариуполь провел еще несколько неплохих атак, в частности удар Кащука в перекладину, но забил только во втором тайме. Кулаков заработал пенальти, а Кащук его уверенно реализовал.

Отметим, что уже сегодня Мариуполь отправится в Турцию, где проведет тренировочные сборы.

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