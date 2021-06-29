Бразильський вінгер Крістіан вже прибув до розташування Зорі на тренувальному зборі.

Крістіан підписав контракт із луганцями терміном на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зоря провела два спаринги за день – підопічним Скрипника не вдалось перемогти в обох поєдинках

Зазначається, що бразилець виступає на правому фланзі атаки, хоча може зіграти ліворуч. Останні півроку він провів у складі Ботафого, а права на гравця належали Бразіл-РС.

До слова, в минулому сезоні Крістіан провів лише 5 матчів, не записавши до свого активу результативних дій.

Чому Шахтар ризикує із Педрінью: зачарував Барселону, провалився у Європі, рідко забиває і боїться… силового футболу