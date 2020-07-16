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Олімпік розбомбив Львів – вилучення у господарів та шість голів з хет-триком Шахаба

18:59 - Читать на русском
Олімпік розбомбив Львів – вилучення у господарів та шість голів з хет-триком Шахаба
Львів – Олімпік

Львів на власному полі поступився Олімпіку в рамках 31-го туру УПЛ. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

4’ Абнер Ренан
40’ Артем Недоля
 
Максим Дегтярьов 16’
Захедітабар Шахаб 26’
Максим Дегтярьов 42’
Захедітабар Шахаб 80’
Захедітабар Шахаб 90+1’
4’ Абнер Ренан
16’ Максим Дегтярьов
26’ Захедітабар Шахаб
40’ Артем Недоля
42’ Максим Дегтярьов
80’ Захедітабар Шахаб
90+1’ Захедітабар Шахаб

Щоб мати шанси покинути передостаннє місце, Львову було необхідно перемогати донеччан. Команда Георгія Цецадзе навіть забила першою – Татарков розігнав атаку господарів і віддав пас на Ренана. Той увірвався в штрафний майданчик суперника і пробив у лівий від себе кут – 1:0. Проте, Олімпік доволі швидко відновив рівновагу. Лебеденко виконав навіс з лівого флангу, а Дегтярьов замкнув передачу головою. Невдовзі Орест оформив асистентський дубль – Шахаб отримав від нього передачу на правому напівфланзі і ефектним ударом закрутив м'яч в лівий кут.

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Наприкінці першої половини Львів залишився у меншості. Недоля заробив другу жовту картку (перша була за симуляцію) і покинув поле. Через дві хвилини після цього епізоду Олімпік зумів скористатися чисельною перевагою. Дегтярьов отримав передачу від Романовського в штрафному майданчику суперника і пробив низом у правий кут. М'яч відскочив у ворота від штанги – 1:3.

Після перерви команди дещо зменшили оберти та по черзі загрожували воротам один одного. Львів навіть трішки більше тримав м'яч. Зате донеччани краще використали свої моменти. Спочатку Шахаб оформив дубль, а вже у компенсований час іранець забив ще й свій третій м'яч. Цікаво, що в цьому матчі забив рівно стільки ж, як у попередніх 22-х.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Олімпіка з рахунком 5:1. Донеччани набрали 29 очок і піднялися на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. Львів залишився на передостанній сходинці, яку вже точно не покине.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

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Захедітабар Захедітабар Шахаб Олімпік Олімпік Львів Львів Львів - Олімпік
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