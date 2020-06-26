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Маріуполь замість Бабича може запросити екс-тренера молодіжки Шахтаря

11:31 - Читать на русском
Маріуполь замість Бабича може запросити екс-тренера молодіжки Шахтаря
Валерій Кривенцов / Getty images

Не виключено, що за підсумками нинішнього сезону в Маріуполі відбудеться зміна головного тренера.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

За інформацією Команда 1, керівництво азовського клубу залишилося незадоволеним виступом команди в півфіналі Кубка України, але у команди Олександра Бабича ще залишається шанс пробитися в Лігу Європи через матчі плей-офф УПЛ.

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Видання зазначає, що для Маріуполя не менш важливий прогрес молодих футболістів, а в цьому питанні клубу може допомогти Валерій Кривенцов. Кандидатуру саме цього фахівця розглядають в азовському клубі.

Відзначимо, що Кривенцов уже працював за Маріуполем в сезоні-2015/16. Найбільшим успіхом в тренерській кар'єрі Валерія став вихід у фінал Юнацької ліги УЄФА з Шахтарем U-19.

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Теги
Маріуполь - Ворскла Валерій Кривенцов Олександр Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь
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