Маріуполь визначився з черговим спаринг-партнером на зимових зборах
09:49 - Читать на русском
Маріуполь продовжує активно планувати графік зборів під час зимової паузи.
Черговою командою, з якою зустрінуться азовці найближчим часом, буде казахський Кизил-Жар, стверджує Meta-ratings. Клуб посів 9 місце у своєму чемпіонаті.
Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами під час зимової паузи
Очікується, що Маріуполь проведе на зборах 5 поєдинків, хоча варіант із 6-ма теж є можливим. До цього команда Маркевича домовилась про спаринги з братиславським Слованом, сербським Пролетером та польським Ракувом.
Нагадаємо, Маріуполь пішов на зимову паузу на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок.
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