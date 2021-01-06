Маріуполь продовжує активно планувати графік зборів під час зимової паузи.

Черговою командою, з якою зустрінуться азовці найближчим часом, буде казахський Кизил-Жар, стверджує Meta-ratings. Клуб посів 9 місце у своєму чемпіонаті.

Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами під час зимової паузи

Очікується, що Маріуполь проведе на зборах 5 поєдинків, хоча варіант із 6-ма теж є можливим. До цього команда Маркевича домовилась про спаринги з братиславським Слованом, сербським Пролетером та польським Ракувом.

Нагадаємо, Маріуполь пішов на зимову паузу на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 16 очок.

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