Очередной командой, с которой встретятся азовцы в ближайшее время, будет казахский Кызыл-Жар, утверждает Meta-ratings. Клуб занял 9 место в своем чемпионате.

Мариуполь определился со спарринг-партнерами во время зимней паузы

Ожидается, что Мариуполь проведет на сборах 5 поединков, хотя вариант с 6-ю тоже возможен. До этого команда Маркевича договорилась о спаррингах с братиславским Слованом, сербским Пролетером и польским Ракувом.

Напомним, Мариуполь ушел на зимнюю паузу на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков.

Із Шахтаря запросили всіх, кого можна: чому для Маркевича-молодшого настає момент істини