Мариуполь определился с очередным спарринг-партнером на зимних сборах
09:49 - Читати українською
Мариуполь продолжает активно планировать график сборов во время зимней паузы.
Очередной командой, с которой встретятся азовцы в ближайшее время, будет казахский Кызыл-Жар, утверждает Meta-ratings. Клуб занял 9 место в своем чемпионате.
Мариуполь определился со спарринг-партнерами во время зимней паузы
Ожидается, что Мариуполь проведет на сборах 5 поединков, хотя вариант с 6-ю тоже возможен. До этого команда Маркевича договорилась о спаррингах с братиславским Слованом, сербским Пролетером и польским Ракувом.
Напомним, Мариуполь ушел на зимнюю паузу на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков.
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