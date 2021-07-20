"Нам ще потрібно підсилити деякі позиції. Це центральна зона, і захист і напад. Зараз ми перебуваємо в процесі комплектації. До нас приєднаються футболісти. Але хто саме, зараз сказати важко.

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Можливо, повернеться Мампассі. Якщо ні – доведеться шукати йому заміну. Наскільки я розумію, Бондаренко і Сікан залишаються в Шахтарі. Ще Ігор Кирюханцев не буде виступати за нашу команду, і під питанням Танковський. Це нормальний процес, ми були до цього готові. Тому будемо виходити з того, що є", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, азовці та Львів повинні відкрити новий розіграш чемпіонату України. Матч запланований на 23 липня, початок о 19:30.

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