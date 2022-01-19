Оборонець азовців Олексій Биков повернувся у команду після виступів у чемпіонаті Болгарії.

Захисник Олексій Биков знову виступатиме у Маріуполі, повідомляє Meta Ratings.

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23-річний футболіст першу частину сезону провів в оренді у пловдівському Локомотиві. За болгарську команду українець відіграв 19 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, Биков – вихованець Шахтаря. У 2017 році перебрався у Маріуполь, за який дебютував в УПЛ у березні 2018-го у матчі проти "гірників". Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

На зимову паузу команда Остапа Маркевича пішла на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ. 25 січня Маріуполь вирушить на збір до Туреччини.

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