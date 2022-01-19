Защитник азовцев Алексей Быков вернулся в команду после выступлений в чемпионате Болгарии.

Защитник Алексей Быков будет снова выступать в Мариуполе, сообщает Meta Ratings.

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23-летний футболист первую часть сезона провел в аренде в пловдовском Локомотиве. За болгарскую команду украинец сыграл 19 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Напомним, Быков – воспитанник Шахтера. В 2017 году перебрался в Мариуполь, за который дебютировал в УПЛ в марте 2018-го в матче против "горняков". Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

На зимнюю паузу команда Остапа Маркевича ушла на последней строчке турнирной таблицы УПЛ. 25 января Мариуполь отправится на сбор в Турцию.

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