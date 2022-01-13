Команда Остапа Маркевича продовжує перебудову під час зимової паузи.

Голкіпер Олег Кудрик покинув Маріуполь, повідомляє офіційний сайт клубу. У листопаді були чутки про можливий конфлікт між воротарем та наставником Остапом Маркевичем, після чого Олег випав із заявки "приазовців".

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Також керівництво Маріуполя вирішило не продовжувати співпрацю із досвідченим Станіславом Микицеєм. У нинішньому розіграші УПЛ 32-річний захисник провів 7 матчів.

Після 18-ти турів української першості Маріуполь залишається на дні таблиці з 8-ма очками.

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