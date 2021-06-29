Маріуполь підсилився ще одним гравцем Шахтаря
29 червня 12:45 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Михайло Хромей виступатиме у складі Маріуполя у наступному сезоні.
Азовці оголосили про підписання Хромея на правах оренди на своєму офіційному сайті. Угода розрахована на 1 рік.
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Зазначимо, що це вже третій гравець Шахтаря, який перебрався до Маріуполя у поточне трансферне вікно. Раніше клуб підписав Дмитра Топалова та Микиту Турбаєвського.
До слова, 17-річний хавбек провів минулий сезон у складі Маріуполя, проте не зіграв жодної хвилини у складі дорослої команди.
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