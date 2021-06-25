Півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов продовжить свої виступи за Маріуполь, повідомляє офіційний сайт азовців.

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23-річний вінгер проведе у команді Остапа Маркевича наступний сезон.

Нагадаємо, Топалов виступає за Маріуполь на правах оренди з 2019 року. У минулому сезону він провів за маріупольців 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

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