Маріуполь оформив другий трансфер – азовці дотримуються традиційного вектору
25 червня 14:08 - Читать на русском
Вінгер "гірників" Дмитро Топалов вирушив у чергову оренду.
Півзахисник Шахтаря Дмитро Топалов продовжить свої виступи за Маріуполь, повідомляє офіційний сайт азовців.
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23-річний вінгер проведе у команді Остапа Маркевича наступний сезон.
Нагадаємо, Топалов виступає за Маріуполь на правах оренди з 2019 року. У минулому сезону він провів за маріупольців 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.
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