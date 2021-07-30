Вже традиційно азовці запросили у свою команду чергового представника "гірників" – цього разу вибір впав на Дениса Шостака.

Півзахисник Шахтаря Денис Шостак буде виступати за Маріуполь, повідомляє офіційний сайт команди.

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18-річний футболіст приєднався до колективу Остапа Маркевича на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон.

Нагадаємо, до 2018 року Шостак перебув в академії Ворскли, після чого перейшов у донецький клуб. Минулого сезону він провів 5 ігор в юнацькому чемпіонаті і 18 матчів (2 голи) у молодіжній першості. В активі Дениса 7 матчів і 1 гол за юніорську збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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