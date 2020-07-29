Бабич попрощався з Маріуполем після програної битви за Лігу Європи

"Не жартував, коли говорив, що такого Маріуполя ми більше не побачимо. Історія нашого тренерського штабу з Маріуполем закінчується. У нас закінчуються контракти. Ми дякуємо команді, вболівальникам, керівництву. Після цих трьох сезонів ми стали тільки сильнішими.

Зоря розглядає Бабича на заміну Скрипнику, – журналіст

Сумно, але ми розуміємо об'єктивні причини. Буде цікаво послухати експертів, які будуть розбирати цей матч. Ми не виконали завдання – не вийшли у Лігу Європи. Ми чесно це говоримо.

Йдемо з високо піднятою головою і дуже сподіваємося, що наступний тренерський штаб Маріуполя також буде досягати поставлених завдань. Сьогоднішній матч не міг вплинути на нашу співпрацю. Рішення ми прийняли, тренерський штаб підтримав мене.

Ми відкриті для нових викликів, хочеться тільки день-другий відпочити після насиченого сезону. У Маріуполі зараз буде велика ротація, буде дуже багато молоді. Не варто в найближчому майбутньому очікувати від команди високих завдань.

Поки я не можу коментувати, почнеться новий сезон УПЛ з Олександром Бабичем або без. У нас завтра закінчується контракт. Після цього вже подивимося, хто і де буде. Інформація, що я можу очолити Зорю, якщо Скрипник перейде в СК Дніпро-1 – це все чутки", – заявив фахівець в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Олександр Бабич очолив Маріуполь ще у 2017 році. Під керівництвом 41-річного наставника приазовці виступали у кваліфікації Ліги Європи.

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