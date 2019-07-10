Маріуполь не дограв спаринг через густий туман

Учасник Ліги Європи Маріуполь не зміг завершити контрольний матч із турецьким Дарікаспором.

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Маріуполь – Дарікаспор – 2:1

Голи: Кащук, 14, Єгрі, 54 (автогол) – Озтюрк, 40

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Маріуполь на турецькому зборі знову зіграв контрольний матч проти місцевого Дарікаспора. Азовці швидко відкрили рахунок у матчі зусиллями Кащука, але під кінець тайму Озтюрк відновив рівновагу. Вже у першому квартеті другого тайму Єгрі відзначився автоголом і допоміг "чайкам" вийти вперед.

Проте, командам не вдалось дограти матч через густий туман, і на 70-й хвилині гра була зупинена.