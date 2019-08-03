Маріуполь на власному полі здолав Олександрію

У матчі 2 туру УПЛ Олександрія на виїзді поступилась Маріуполю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Другий тур української Прем’єр-ліги відкривали Маріуполь та Олександрія. Обидві команди не найкращим чином розпочали сезон: забивши першими вони, в результаті, поступились своїм опонентам – Колосу та Шахтарю відповідно. У цій грі кожна з команд прагнула здобути перемогу і порадувати своїх уболівальників.

Вже на другій хвилині Маріуполь створив перший небезпечний момент біля воріт суперника: Владислав Вакула намагався замкнути простріл, але м’яч рикошетом вилетів у центр поля. За хвилину ще один навіс "містян" впевнено перехопив Юрій Паньків. Цікаво, що у перші вісім хвилин маріупольці не дозволяли супернику вийти зі своєї частини поля і впевнено тиснули на ворота Олександрії. Лише на дев’ятій хвилині гості створили свою першу атаку, в якій травми зазнав Валерій Лучкевич. Загалом перші двадцять хвилин запам’ятались запеклою боротьбою і великою кількістю фолів.

Оговтавшись від стартового натиску олександрійці потроху почали створювати небезпечні моменти: спочатку Гліб Бухал намагався забити після подачі з кутового, а згодом, після грубої помилки Ігоря Кирюханцева, Євген Банада підхопив м’яч на межі штрафного майданчика і завдав потужного удару, однак м’яч просвистів вище воріт.

Русин став гравцем Зорі

В середині першого тайму В’ячеслав Чурко, обігравши кількох захисників, небезпечно закидав у штрафний майданчик суперника, але ніхто з партнерів не встиг відгукнутись на цей пас. На 29-й хвилині Руслав Фомін, пройшовши пів поля і накрутивши оборону суперника, небезпечно пробивав у дальній кут. Голкіпер гостей, після рикошету від захисника, у стрибку кінчиками пальців відвів загрозу від своїх воріт. За десять хвилин до закінчення першого тайму Кирило Ковалець небезпечно навісив з кутового, однак ніхто з його одноклубників не зміг замкнути цю передачу. На 37-й хвилині Чурко зі штрафного ефектно пробивав у лівий кут воріт, але Паньків вкотре продемонстрував свій клас. За хвилину до закінчення першої половини зустрічі навіс зі штрафного на дальню стійку замикав Денис Безбородько, однак Руслан Худжамов впевнено забрав м’яч.

На 50-й хвилині затяжна атака Маріуполя ледь не закінчилась взяттям воріт: Дмитро Мишньов п’яткою вивів Чурко на ідельну позицію, але той з близької відстані пробив вище. Згодом Мишньов з-за меж штрафного майданчика парашутом закидав круглого у дев’ятку і знову чудеса реакції продемонстрував Паньків. А за мить свою майстерність проявив Худжамов: Кирюханцев намагався завадити супернику і зрізав м’яч у свої ворота – Рустам врятував свою команду від вірного автогола. На 71-й хвилині Олександрія створила супермомент: Безбородько отримавши пас, в один дотик на силу пробив по воротах Худжамова, але не влучив. А за хвилину вже міг забивати Фомін: отримавши пас поблизу штрафного майданчика він обіграв захисника і вже замахнувся щоб пробити, але впав. Суддя вказав на кутовий, хоча Руслан ще дового намагався довести арбітру, що той мав призначати одинадцятиметровий. За мить Чурко знову випробував реакцію Паньківа. А на 74-й хвилині Олександрія забила, але Юрій Можаровський гол відмінив зафіксувавши офсайд.

Через дві хвилини суддя таки призначив пенальті, але вже у ворота гостей: Лучкевич притримав Федорчука у воротарському майданчику і Руслан Фомін впевнено реалізував "удар з точки". Наприкінці матчу Владислав Вакула, підхопивши м’яч у центрі поля, обіграв кількох захисників і майстерно пробив у лівий кут воріт, збільшивши перевагу своєї команди. На останній хвилині Безбородько міг скоротити рахунок, але пробив прямо в руки Худжамову. Вже у доданий арбітром час Артем Сітало, який вийшов на заміну, забив головою і встановив остаточний рахунок.

Після цієї перемоги Маріуполь набрав перші три пункти, натомість Олександрія поки залишається з нулем у турнірній таблиці.

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