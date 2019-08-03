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Русин став гравцем Зорі

13:51 1273 Читать на русском
Русин став гравцем Зорі
Назарій Русин / фото В. Раснера

Нападник київського Динамо Назарій Русин продовжить свою кар'єру в луганській Зорі.

Форвард київського Динамо Назарій Русин перейшов у Зорю на правах оренди. Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Хацкевич взагалі не розраховує на Русина, він лише четвертий форвард, – Циганик

Раніше повідомлялось, що форвард зможе зіграти за команду Віктора Скрипника вже у кваліфікації Ліги Європи проти ЦСКА Софія.

Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо

Нагадаємо, Динамо здійснило трансфер нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт укладений на 5 років. За неофіційною інформацією кияни заплатили за перехід форварда 2 мільйони євро.

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