Русин став гравцем Зорі

Нападник київського Динамо Назарій Русин продовжить свою кар'єру в луганській Зорі.

Форвард київського Динамо Назарій Русин перейшов у Зорю на правах оренди. Угода розрахована на один сезон, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Хацкевич взагалі не розраховує на Русина, він лише четвертий форвард, – Циганик

Раніше повідомлялось, що форвард зможе зіграти за команду Віктора Скрипника вже у кваліфікації Ліги Європи проти ЦСКА Софія.

Жерсон Родрігес прокоментував свій перехід у Динамо

Нагадаємо, Динамо здійснило трансфер нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Контракт укладений на 5 років. За неофіційною інформацією кияни заплатили за перехід форварда 2 мільйони євро.