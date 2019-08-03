Русин став гравцем Зорі

Німеччина — 12:45 899
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Шальке вимагає у Бешикташа 3,5 млн євро та хавбека за Коноплянку – турецький клуб відмовився від угоди
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Борусія Д – Баварія: анонс матчу за Суперкубок Німеччини-2019Німеччина — 09:00 1374
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Реал все ще хоче підписати Неймара – мадридці готують ПСЖ неймовірну пропозиціюІспанія — 2 серп 1962
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