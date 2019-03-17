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Карпати – Маріуполь: львів'яни перервали вражаючу безгольову серію в рідних стінах

17:49 845 Читать на русском
Карпати – Маріуполь: львів'яни перервали вражаючу безгольову серію в рідних стінах
Карпати – Маріуполь / Фото ФК Карпати

Львівські вболівальники Карпат давно не бачили забитих м'ячів від своїх улюбленців на стадіоні Україна.

33’ Крістіан Понде
 
Олександр Зубков 9’

Маріуполь завітав в гості до Карпат в рамках 22-го туру УПЛ. Приазовці швидко відкрили рахунок, але "леви" знайшли в собі сили зрівняти рахунок ще до перерви.

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Гол Крістіана Понде перервав невтішну серію Карпат без забитих м'ячів вдома. Останній раз львів'яни забивали на стадіоні Україна ще 28 вересня 2018-го, коли зазнали фіаско від Шахтаря (1:6).

Нагадаємо, Карпати вже втратили шанси потрапити до першої шістки турнірної таблиці.

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