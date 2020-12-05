Маріуполь номінально приймає Динамо у Києві 5 грудня на стадіоні імені Лобановського. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Лідер УПЛ проти команди Остапа Маркевича, яка всі свої поєдинки грає у першому колі в гостях і перебуває на відстані 1 очка від зони Ліги конференцій (новий єврокубковий турнір, куди потрапляють 3-4 команди України). Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – Динамо на "Футбол 24", стартує о 19:30. Команда Луческу проводить репетицію перед грою всього єврокубкового сезону проти Ференцвароша. Де дивитись матч Маріуполь – Динамо онлайн? Пряма трансляція на oll.tv та каналі "Футбло 2".

Маріуполь – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Відзначаємо повернення 18-річного героя Барселони Нещерета в основу. Руслан не грав майже місяць з моменту, коли помилився проти Шахтаря і підхопив коронавірус. Також порівняно з попереднім матчем в УПЛ виходять ще 3 нові обличчя: Караваєв, Гармаш і Супряга.

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Чоботенко, Муравський, Доброхотов – Петерман, Мишньов (к) – Очеретько, Топалов, Горбунов – Сікан

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Миколенко, Караваєв – Гармаш, Андрієвський – Циганков (к), Шапаренко, Де Пена – Супряга