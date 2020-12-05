Мариуполь номинально принимает Динамо в Киеве 5 декабря на стадионе имени Лобановского. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Лидер УПЛ против команды Остапа Маркевича, которая все свои поединки в первом круге проводит в гостях и находится на расстоянии 1 очка от зоны Лиги конференций (новый еврокубковый турнир, куда попадают 3-4 команды Украины). Матч, как и онлайн-трансляция Мариуполь – Динамо на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Луческу проводит репетицию перед игрой всего еврокубкового сезона против Ференцвароша. Где смотреть матч Мариуполь – Динамо онлайн? Прямая трансляция на oll.tv и канале "Футбло 2".

Мариуполь – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Отмечаем возвращение 18-летнего героя Барселоны Нещерета в основу. Руслан не играл почти месяц с момента, когда ошибся против Шахтера и подхватил коронавирус. Также по сравнению с предыдущим матчем в УПЛ выходят еще 3 новые лица: Караваев, Гармаш и Супряга.

Мариуполь: Кудрык – Стасюк, Чоботенко, Муравский, Доброхотов – Петерман, Мышнев (к) – Очеретько, Топалов, Горбунов – Сикан

Динамо: Нещерет – Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев – Гармаш, Андриевский – Цыганков (к), Шапаренко, Де Пена – Супряга