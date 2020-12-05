Маріуполь продовжує реконструкцію свого стадіону, тож домашній матч проти Динамо відбудеться у Києві на стадіоні ім. В. В. Лобановського. До цієї зустрічі азовці підходять у непоганій формі – команда не знає поразок у останніх трьох матчах чемпіонату й тримається на шостій позиції в турнірній таблиці. Щоправда, в Кубку підопічні Остапа Маркевича примудрилися вилетіти від Вереса, але то, як говорить його батько, таке. Можливо, це навіть зробить гравців більш заведеними, хоча додаткову мотивацію на поєдинок з грандом навряд чи варто шукати. Тим паче, коли мова йде про футболістів Маріуполя, вихованих у системі Шахтаря.

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Словом, суперник у Динамо сьогодні непростий, але й переоцінювати його не варто. На старті сезону Маріуполь дійсно дивував приємним футболом і хорошими результатами, але зараз це – звичайний середняк, який чергує перемоги, нічиї та поразки навіть з аутсайдерами. За більшістю статистичних показників азовці тримаються у середині таблиці, з якої цілком можна заскочити на шосту сходинку, але нині вона є межею мрій підопічних Остапа Маркевича. Кияни в цьому році били і не такі команди.

Динамівці думками зараз перебувають у зовсім іншому турнірі. У вівторок їм доведеться скласти іспит на готовність до Ліги Європи – "біло-синім" необхідно перемогти Ференцварош або зіграти з угорцями внічию (але не більшу, ніж 2:2). Поєдинок буде дуже важким, тож до нього потрібно підійти без травм і знесилення лідерів. Втім, втрачати очки з Маріуполем також неприпустимо, адже Шахтар перебуває всього в трьох залікових балах позаду й має перевагу за особистими зустрічами – втрата гандикапу не виглядає критичною, але навряд чи кияни планували віддавати лідерство в УПЛ прямо перед зимовою паузою.

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А лідерство, між іншим, у динамівців заслужене. Кияни стабільно пройшли першу половину чемпіонату, втративши очки лишень із Зорею та Десною – і це були вкрай випадкові нічиї. Так, "біло-сині" зазнали розгрому в Класичному, але він стався у меншості, а Шахтар забив три голи з двох моментів за гру.

Тактично й статистично підопічні Мірчі Луческу не є ідеальними, але у футболі Динамо з'явилися продуманість та якість. Команда стала грати обережніше, подовгу тримаючи м'яч і уникаючи ризикованих ситуацій, але контроль конвертується у моменти з високою вірогідністю голу. Словом, фаворит сьогоднішньої зустрічі очевидний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кащук – Тимчик, Бурда, Костевич, Русин

Дискваліфіковані: Чех – Забарний, Сидорчук

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Динамо

Маріуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Биков, Горбунов – Петерман, Танковський – Очеретько, Бондаренко, Мишньов – Сікан

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Попов, Караваєв – Гармаш, Андрієвський – Циганков, Шапаренко, Де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Маріуполь завжди дає бій Динамо, однак результати азовців у зустрічах проти киян не вражають – в останніх шести матчах "біло-сині" постійно перемагали. І це у часи Олександра Хацкевича та Олексія Михайличенка, коли динамівці дозволяли суперникам контратакувати стільки, скільки душі заманеться! Нинішнє ж Динамо значно стабільніше.

Гості можуть сподіватися на втому, брак мотивації та ослаблений склад гранда, але навряд чи ці фактори стануть вирішальними. Динамо занадто сильно працює з м'ячем, щоб оступитися з Маріуполем. Кияни повинні здобути впевнену перемогу.

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