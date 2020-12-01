Поєдинки 12-го туру УПЛ будуть розбиті на два ігрові дні. На трьох із семи матчів буде використовуватись система VAR: Шахтар – Минай, Маріуполь – Динамо та Зоря – СК Дніпро-1. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

УАФ оголосила суддівські призначення на матчі 1/8 фіналу Кубка України

5 грудня

14:00 – Львів – Інгулець. Арбітр – Ярослав Козик (Мукачево)

17:00 – Шахтар – Минай. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), арбітр VAR – Віталій Романов (Дніпро)

19:30 – Маріуполь – Динамо. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава), арбітр VAR – Денис Шурман (Київська обл.)

06 грудня

14:00 – Олімпік – Рух. Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.)

17:00 – Зоря – СК Дніпро-1. Арбітр – Володимир Копієвський (Кропивницький), арбітр VAR – Євген Арановський (Київ)

17:00 – Десна – Ворскла. Арбітр – Катерина Монзуль (Харків)

19:30 – Колос – Олександрія. Арбітр – Юрій Можаровський (Львів)

Зауважимо, після 11-ти турів в УПЛ лідирує Динамо, Шахтар йде другим, Ворскла – третя. На дні турнірної таблиці розташувався Рух.

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