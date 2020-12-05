Мариуполь продолжает реконструкцию своего стадиона, поэтому домашний матч против Динамо состоится в Киеве на стадионе им. В. В. Лобановского. К этой встрече азовцы подходят в неплохой форме – команда не знает поражений в последних трёх матчах чемпионата и держится на шестой позиции в турнирной таблице. Правда, в Кубке подопечные Остапа Маркевича умудрились вылететь от Вереса, но это, как говорит его отец, такое. Возможно, это даже сделает игроков более заведёнными, хотя дополнительную мотивацию на поединок с грандом вряд ли стоит искать. Тем более, когда речь идёт о футболистах Мариуполя, воспитанных в системе Шахтера.

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Словом, соперник у Динамо сегодня непростой, но и переоценивать его не стоит. На старте сезона Мариуполь действительно удивлял приятным футболом и хорошими результатами, но сейчас это – обычный середняк, чередующий победы, ничьи и поражения даже с аутсайдерами. По большинству статистических показателей азовцы держатся в середине таблицы, из которой вполне реально заскочить на шестую строчку, но сейчас она является пределом мечтаний подопечных Остапа Маркевича. Киевляни в этом году били и не такие команды.

Динамовцы мыслями сейчас находятся в совершенно другом турнире. Во вторник им придётся составить экзамен на готовность к Лиге Европы – "бело-синим" необходимо победить Ференцварош или сыграть с венграми вничью (но не большую, чем 2:2). Поединок будет очень тяжёлым, поэтому к нему нужно подойти без травм и упадка сил лидеров. Впрочем, терять очки с Мариуполем также недопустимо, ведь Шахтер находится всего в трёх зачётных баллах позади и имеет преимущество по личным встречам. Потеря гандикапа не выглядит критической, но вряд ли киевляне планировали отдавать лидерство в УПЛ прямо перед зимней паузой.

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А лидерство, между прочим, у динамовцев заслуженное. Киевляне стабильно прошли первую половину чемпионата, потеряв очки только с Зарей и Десной – и это были очень случайные ничьи. Да, "бело-синие" потерпели разгром в Классическом, но он произошёл в меньшинстве, а Шахтер забил три гола из двух моментов за игру.

Тактически и статистически подопечные Мирчи Луческу не являются идеальными, но в футболе Динамо появились продуманность и качество. Команда стала играть осторожнее, подолгу держа мяч и избегая рискованных ситуаций, но контроль конвертируется в моменты высокой вероятности гола. Словом, фаворит сегодняшней встречи очевиден.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кащук – Тымчик, Бурда, Костевич, Русин

Дисквалифицированы: Чех – Забарный, Сидорчук

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Динамо

Мариуполь: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Быков, Горбунов – Петерман, Танковский – Очеретько, Бондаренко, Мишнёв – Сикан

Динамо: Бущан – Кендзёра, Сирота, Попов, Караваев – Гармаш, Андриевский – Цыганков, Шапаренко, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Мариуполь всегда даёт бой Динамо, однако результаты азовцев в матчах против киевлян не впечатляют – в последних шести "бело-синие" стабильно одерживали победы. И это во времена Хацкевича и Михайличенко, когда динамовцы позволяли соперникам контратаковать столько, сколько душе угодно! Нынешнее же Динамо значительно стабильнее.

Гости могут надеяться на усталость, недостаток мотивации и ослабленный состав гранда, но вряд ли эти факторы станут решающими. Динамо слишком сильно работает с мячом, чтобы оступиться с Мариуполем. Киевляне должны одержать уверенную победу.

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