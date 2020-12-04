Футболісти "біло-синіх" були нагороджені приємними бонусами за свою працю.

Гравці та тренери Динамо отримали преміальні за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, повідомляє ТаТоТаке. За інформацією джерела, до 150 тисяч євро отримали основні гравці киян. Також захиснику Іллі Забарному підняли зарплату з 2 тисяч євро на місяць до 7-8.

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Зауважимо, Динамо на стадії кваліфікації здолало нідерландський АЗ із загальним рахунком 4:1 та бельгійський Гент (5:1 за сумою двох матчів). Кияни потрапили у групу G до Барселони, Ювентуса та Ференцвароша.

До слова, угорська та українська команди вже втратили шанси на вихід з групи ЛЧ, але колективи боротимуться за плей-офф Ліги Європи. Вирішальний поєдинок між командами пройде 8 грудня у Києві.

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