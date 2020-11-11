Легенда аргентинського футболу Марадона може нарешті повернутись до свого звичного способу життя.

60-річний Дієго Марадона покинув стіни лікарні після оперативного втручання на мозку, повідомив адвокат аргентинця Матіас Морла для Football-italia.

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"Марадона подолав найважчий момент свого життя. На щастя, зараз він почуває себе добре і сповнений рішучості відновитись. Важливо, що він думає тільки про одужання, оточивши себе своїми рідними. Зараз йому потрібні просто турбота і спокій", – заявив Морла.

Нагадаємо, на початку листопада легенда був госпіталізований з тромбом у мозку.

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