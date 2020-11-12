Не прошло и нескольких дней, как Диего Марадона покинул больницу после операции на мозге, как 60-летний аргентинец снова обратился за помощью к медикам, сообщает BBC.

Марадона покинул больницу после тяжелой операции

Марадона страдает от алкогольной зависимости. Легенда пройдет курс лечения на стационаре, по правилам клиники, посещать его смогут только близкие.

Напомним, Марадона возглавляет аргентинский клуб Химнасия Ла-Плата, который финишировал 19-м в местной первенстве.

"Вам придется мне простить": лучший текст из всех, написанных о Марадоне