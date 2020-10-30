"Вам доведеться мені вибачити": найкращий текст з усіх, написаних про Марадону
22:00 - Читать на русском
Дієго Марадоні – 60.
З нагоди ювілею легендарного митця футболу Дмитро Джулай переклав та озвучив оповідання під назвою "Вам доведеться мені вибачити". Автор – Едуардо Сачері, аргентинський письменник і професор історії.
"З усього написаного про Марадону, навряд чи є щось краще", – переконаний Джулай.
Запрошуємо послухати!
Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986
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