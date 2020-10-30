Дієго Марадона знущається над Англією на ЧС-1986 / Getty images

З нагоди ювілею легендарного митця футболу Дмитро Джулай переклав та озвучив оповідання під назвою "Вам доведеться мені вибачити". Автор – Едуардо Сачері, аргентинський письменник і професор історії.

"З усього написаного про Марадону, навряд чи є щось краще", – переконаний Джулай.

Запрошуємо послухати!

Рука Бога. Марадона, геніальний злодій і месія, у спекотному трилері Аргентина – Англія на ЧС-1986