Марадона: Якщо закінчу кар'єру в Бресті, напевно, залишуся тут жити

Голова правління брестського Динамо Дієго Марадона поділився планами на майбутнє.

"Хочу подякувати моїй мамі, яка знаходиться на небесах. Вона спрямовує мене у всіх вчинках.

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Дякую Динамо за те, що клуб зробив мені цю пропозицію.

Коли я з Аль-Фуджейра не піднявся з другого дивізіону в перший, мені запропонували посаду президента Динамо. Побачив, що це серйозний проект. Ні секунди не сумнівався.

Якщо закінчу свою кар'єру в Бресті, я, напевно, залишуся тут жити. Ми дуже багато мріємо. І багато нам належить дізнатися.

Сьогодні я просто радий бути на цій презентації. Люди, які сьогодні тут присутні, це заслужили", – цитує Марадону видання Прессбол.