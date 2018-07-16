Марадона: Если закончу карьеру в Бресте, наверное, останусь здесь жить

Председатель правления брестского Динамо Диего Марадона поделился планами на будущее.

"Хочу поблагодарить мою маму, которая находится на небесах. Она направляет меня во всех поступках.

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Спасибо Динамо за то, что клуб сделал мне это предложение.

Когда я с Аль-Фуджейра не поднялся из второго дивизиона в первый, мне предложили должность президента Динамо. Увидел, что это серьезный проект. Ни секунды не сомневался.

Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И много нам предстоит узнать.

Сегодня я просто рад быть на этой презентации. Люди, которые сегодня здесь присутствуют, это заслужили", – цитирует Марадону издание Прессбол.