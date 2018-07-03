Марадона: Я готовий тренувати збірну Аргентини безкоштовно

Легендарний екс-футболіст Дієго Марадона повідомив, що хотів би знову очолити збірну Аргентини.

"Я б тренував Аргентину безкоштовно, мені не потрібно нічого.

Люди думають, що я щасливий, але у мене камінь на серці. Мені дуже погано. Тому що так легко знищилося все, що ми так довго будували", – цитує Марадону видання Reuters.

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Нагадаємо, Аргентина покинула чемпіонат світу-2018 після поразки у матчі 1/8 фіналу від Франції (3:4).

Такий результат є провальним для південноамериканців, тому вірогідний варіант, що теперішній наставник Аргентини Хорхе Сампаолі залишить команду.

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