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Марадона: Я готов тренировать сборную Аргентины бесплатно

15:47 92 Читати українською
Марадона: Я готов тренировать сборную Аргентины бесплатно
Диего Марадона / Фото из соцсетей

Легендарный экс-футболист Диего Марадона сообщил, что хотел бы снова возглавить сборную Аргентины.

"Я бы тренировал Аргентину бесплатно, мне не нужно ничего.

Люди думают, что я счастлив, но у меня камень на сердце. Мне очень плохо. Потому что так легко уничтожилось все, что мы так долго строили", – цитирует Марадону издание Reuters.

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Напомним, Аргентина покинула чемпионат мира-2018 после поражения в матче 1/8 финала от Франции (3:4).

Такой результат является провальным для южноамериканцев, поэтому возможен вариант, что нынешний наставник Аргентины Хорхе Сампаоли покинет команду.

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ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Франция - Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Хорхе Сампаоли Хорхе Сампаоли Аргентина Аргентина
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