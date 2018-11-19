Марадона феєрично відсвяткував перемогу Дорадоса – запальні танці легенди

Наставник мексиканського Дорадоса Дієго Марадона не стримував емоцій після виходу своїх підопічних у півфінал Апертури.

Дорадос під керівництвом Дієго Марадони пробився у півфінал мексиканської Апертури. У чвертьфіналі Дорадос здолав Мінерос з рахунком 1:0 за підсумками двох матчів.

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Дієго Марадона несамовито радів успіху разом з командою. Хіба скажеш, що ще недавно легенда ледве ходив?

Переможець плей-офф Апертури вийде у вищий дивізіон чемпіонату Мексики. Нагадаємо, Марадона очолив Дорадос, перед тим нетривалий час пробувши у Динамо Брест.