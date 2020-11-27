Бразильський фахівець вийшов у футболці збірної Аргентини з прізвищем Марадони на матч Копа Лібертадорес, повідомляє Ole.

Гаттузо напророкував Марадоні безсмертя

Незвичайна подія трапилася у поєдинку проти парагвайського Гуарані. Гаушо не узгоджував свій крок із організатором турніру. 58-річний тренер всього на 2 роки молодший за культового аргентинця і належить до покоління "марадонців", тому вирішив оригінальним способом віддати шану кумиру мільйонів.

Легендарний Дієго Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя через серцевий напад. У складі національної команди він став чемпіоном світу-1986 в Мексиці, а з Наполі здобув 2 Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА сезону 1988/89.

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