Главный тренер бразильского Гремио Ренато Гаушо организовал лучший трибьют Диего Марадоне. Легендарный аргентинец ушел из жизни на этой неделе.

Бразильский специалист вышел в футболке сборной Аргентины с фамилией Марадоны на матч Копа Либертадорес, сообщает Ole.

Гаттузо предсказал Марадоне бессмертие

Необычное событие состоялось в поединке против парагвайского Гуарани. Гаушо не согласовывал свой шаг с организатором турнира. 58-летний тренер всего на 2 года моложе культового аргентинца и принадлежит к поколению "марадонцев", поэтому решил оригинальным способом почтить память кумира миллионов.

Легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни в результате сердечного приступа. В составе национальной команды он стал чемпионом мира-1986 в Мексике, а с Наполи завоевал 2 Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА сезона 1988/89.

AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону