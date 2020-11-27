"У мене багато чудових спогадів, пов'язаних з Дієго, ми вечеряли разом кілька разів. Він покинув нас, але ніколи не помре, оскільки був неймовірною особистістю.

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У своєму житті він робив помилки, але це притаманно всім. Ще вчора, пересуваючись містом, можна було помітити, що атмосфера зовсім інша. Дієго пішов із цієї планети, але житиме вічно, як і всі легенди. Я сподіваюся, що там, на небесах, він передасть вітання моїй сестрі. Дуже прикро, що я ніколи не зустрічався з ним на полі.

Дієго – це не просто людина, яка здобула чемпіонство для Наполі, він був найкращим гравцем у світі, який коли-небудь одягав футболку Наполі, презентував місто та реалізував мрію цілого покоління про трофеї у час, коли всі вони діставалися командам із Півночі", – наводить слова Гаттузо Football Italia.

Культовий Дієго Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя через серцевий напад. У складі національної команди він став чемпіоном світу-1986 в Мексиці, а з Наполі здобув 2 Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА сезону 1988/89.

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