Марадона був виписаний з лікарні після кровотечі у шлунку

Наставника мексиканського Дорадоса Дієго Марадону виписали з лікарні.

Нагадаємо, легендарного у минулому футболіста було госпіталізовано у Буенос-Айресі після медичного огляду. Лікарі виявили у Марадони крововилив у шлунку.

Марадона опинився в лікарні – легенду незабаром прооперують

Аргентинця було успішно прооперовано, а видання Reuters повідомило, що Марадона вже покинув лікарню.

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Нагадаємо, наразі 58-річний екс-гравець Наполі тренує аргентинський Дорадос, який виступає у другому за силою дивізіоні аргентинського чемпіонату.