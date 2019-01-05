toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Марадона був виписаний з лікарні після кровотечі у шлунку

10:52 82 Читать на русском
Марадона був виписаний з лікарні після кровотечі у шлунку
Дієго Марадона / Соцмережі

Наставника мексиканського Дорадоса Дієго Марадону виписали з лікарні.

Нагадаємо, легендарного у минулому футболіста було госпіталізовано у Буенос-Айресі після медичного огляду. Лікарі виявили у Марадони крововилив у шлунку.

Марадона опинився в лікарні – легенду незабаром прооперують

Аргентинця було успішно прооперовано, а видання Reuters повідомило, що Марадона вже покинув лікарню.

Нойєр зізнався, що міг завершити кар'єру через травми

Нагадаємо, наразі 58-річний екс-гравець Наполі тренує аргентинський Дорадос, який виступає у другому за силою дивізіоні аргентинського чемпіонату.

Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
50
хв
Вальядолід
14:00
Райо Вальєкано
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук