Марадона опинився в лікарні – легенду незабаром прооперують

Наставник мексиканського Дорадоса Дієго Марадона змушений лягти в лікарню.

Головний тренер мексиканського Дорадоса Дієго Марадона був госпіталізований в Буенос-Айресі після медичного огляду, повідомляє Goal.

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Лікарі виявили в нього кровотечу в шлунку. Найближчим часом 58-річний аргентинець буде прооперований.

В кінці грудня з'явилася інформація, що Марадона не з'являвся в розташуванні Дорадоса кілька днів. Сьогодні його агент повідомив, що фахівець залишиться в клубі і буде працювати весь майбутній сезон.