Нойєр зізнався, що міг завершити кар'єру через травми

Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр пригадав свої важкі травми та розповів у якому стані зараз.

"Якби я отримав ще один рецидив після другої травми, моя кар'єра могла закінчиться. Тепер я знову в формі, у мене нічого не болить і я готовий грати.

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У мене хороше самопочуття, я ще не закінчив. Я голодний до нових звершень і хочу знову стати найкращим", – сказав Мануель Нойєр у інтерв'ю Sued​deutsche Zeitung.

Нагадаємо, весною 2017 року Мануель Нойєр зламав ногу. Голкіпер Баварії відновився до початку наступного сезону, але вже через 4 матчі отримав рецедив та вибув ще на 9 місяців.

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Цього сезону на рахунку Нойєра 26 матчів за Баварію в усіх турнірах. Німець пропустив 24 голи та 11 разів залишав свої ворота "сухими".