Мане отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Вердером тиждень тому. У збірній Сенегалу сподівалися, що форвард Баварії встигне відновитися хоча б до третьої гри на турнірі, та включили його в заявку. Тепер стало відомо, що Садьйо взагалі не зіграє на ЧС-2022.

ЧС-2022: травмований Мане потрапив у заявку Сенегалу на Мундіаль

"МРТ показала, що відновлення Мане проходить не так успішно, як ми очікували", – сказав сьогодні лікар збірної Сенегалу. 30-річному форварду навіть довелося погодитися на операцію. Як наслідок, терміни повернення Садьйо на поле не зрозумілі.

Сенегал мусить пройти турнір без свого лідера. Перший поєдинок на Мундіалі африканська збірна зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками Сенегалу в груповому турнірі є Катар (25 листопада) і Еквадор (29 листопада).

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