Наставник збірної Сенегалу Алью Сіссе візьме лідера команди на чемпіонат світу в Катар. Садьйо Мане, попри проблеми зі здоров'ям, потрапив у заявку.

У списку із 26-ти футболістів "левів" таки опинився форвард Баварії Садьйо Мане, який травмувався у поєдинку з Вердером у останньому турі Бундесліги.

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Термін відновлення 30-річного нападника досі невідомий. Не виключено, що лідер збірної Сенегалу зможе зіграти аж у третьому матчі групового турніру. Попри це, Алью Сіссе розраховує на Мане в Катарі, включивши його у заявку.

Перший поєдинок на Мундіалі африканська збірна зіграє 21 листопада проти Нідерландів. Іншими суперниками Сенегалу в груповому турнірі є Катар і Еквадор.

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