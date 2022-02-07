Кубок Африки-2021 завершився тріумфом Сенегалу над Єгиптом у фіналі. Організатори турніру після матчу вручили індивідуальні нагороди деяким учасникам.

Найкращим гравцем Кубка африканських націй був визнаний Садьйо Мане, інформує прес-служба турніру. Саме капітан Сенегалу реалізував вирішальний пенальті у фіналі.

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Тренерську нагороду здобув наставник тріумфаторів Алью Сіссе. Ще один приз до активу Сенегалу став заслугою Едуара Менді. Він – найкращий голкіпер.

У бомбардирських перегонах переміг нападник збірної Камеруну Венсан Абубакар, який наколотив аж 8 м'ячів, а звання найкращого молодого гравця вирушило до Ісси Каборе із Буркіна-Фасо.

Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол

Current Senegal manager Aliou Cissé wins the best manager award in the #TotalEnergiesAFCON2021 #AFCON2021 pic.twitter.com/wnUkuscvV2 — #TotalEnergiesAFCON2021 (@CAF_Online) February 7, 2022