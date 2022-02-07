Домінація Сенегалу: КАН роздав нагороди найкращому тренеру, гравцю і бомбардиру турніру
Кубок Африки-2021 завершився тріумфом Сенегалу над Єгиптом у фіналі. Організатори турніру після матчу вручили індивідуальні нагороди деяким учасникам.
Найкращим гравцем Кубка африканських націй був визнаний Садьйо Мане, інформує прес-служба турніру. Саме капітан Сенегалу реалізував вирішальний пенальті у фіналі.
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Тренерську нагороду здобув наставник тріумфаторів Алью Сіссе. Ще один приз до активу Сенегалу став заслугою Едуара Менді. Він – найкращий голкіпер.
У бомбардирських перегонах переміг нападник збірної Камеруну Венсан Абубакар, який наколотив аж 8 м'ячів, а звання найкращого молодого гравця вирушило до Ісси Каборе із Буркіна-Фасо.
Сенегал вперше в історії виграв Кубок Африки, здолавши Єгипет у серії пенальті – Мане вколотив переможний гол