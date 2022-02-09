Садьйо Мане влітку відгукнеться на пропозицію Реала чи Барселони, повідомляє Goal.com. Сенегалець сказав своїм агентам, що піде з Ліверпуля, якщо отримає варіант в одному з іспанських грандів.

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Мане прагне вписати себе в історію одним з найкращих африканських футболістів. Для цього Садьйо хоче додати до золотих медалей АПЛ і перемоги в Лізі чемпіонів тріумф у Прімері.

Контракт форварда з Ліверпулем завершується наступного року, тому англійський клуб має бути поступливим, щоб не втратити свій актив безкоштовно. До того ж мерсисайдці вже підшукали заміну Мане в особі Луїса Діаса.

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