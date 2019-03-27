Мане дав попередню згоду на перехід в Реал

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане може продовжити кар'єру на Сантьяго Бернабеу.

За інформацією Marca, сенегальський нападник погодиться стати гравцем Реала, якщо "галактікос" зроблять офіційну пропозицію Ліверпулю щодо трансферу. Розмова з Зіданом, яка відбулася нещодавно, остаточно переконала Мане спробувати свої сили в Іспанії.

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Повідомляється, що мадридський клуб поки відмовився від ідеї придбання лідера ПСЖ Кіліана Мбаппе та перемкнув свою увагу на Мане.

Керівництво Реала вважає, що запросити Садьйо буде значно легше, аніж Кіліана. До того ж, новий-старий наставник команди Зінедін Зідан розмовляв з Мане ще під час свого першого періоду на посаді тренера Реала і в ході діалогу сенегалець вже тоді нібито погодився переїхати на Сантьяго Бернабеу.

Ліверпуль поки не збирається продавати одного з лідерів атаки команди. Контракт Мане з "червоними" чинний до 2023 року.

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