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Мандзюк розповів про свою особливу роль у Дніпрі Рамоса

14:15 191 Читать на русском
Мандзюк розповів про свою особливу роль у Дніпрі Рамоса
Хуанде Рамос / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Віталій Мандзюк пригадав період виступів за Дніпро під керівництвом іспанського наставника Хуанде Рамоса.

"Рамос зі мною багато спілкувався, пояснював. У мене були сильні якості – швидкість, ривок, жорсткість. Але я не міг подавати, ще щось робити. Я міг бути собакою, пітбулем.

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Мене поставили проти Вілліана, Дугласа Кости – всіх, хто "на мотоциклі". Тому що я міг їх наздогнати і щось протиставити. Але я не міг підключатися. Рамос пояснив мені мої слабкі і сильні сторони, що треба грати на сильних: "Віддав на Ротаня і стоїш. Не видно Вілліана, не видно тебе – ти для мене найкращий гравець". Я був як кілер в команді, виконував свої функції і все", – розповів Мандзюк у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Віталій – вихованець кримського футболу. Професіональну кар’єру футболіста розпочав у 2004 році у київському Динамо. З 2010 по 2017 рр. захищав кольори Дніпра, після чого завершив кар’єру через хронічну травму ноги, отриману ще у сезоні-2012/13.

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