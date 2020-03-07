Мандзюк рассказал о своей особой роли в Днепре Рамоса

Меня поставили против Виллиана, Дугласа Косты – всех, кто "на мотоцикле". Потому что я мог их догнать и что-то противопоставить. Но я не мог подключаться. Рамос объяснил мне мои слабые и сильные стороны, что надо играть на сильных: "Отдал на Ротаня и стоишь. Не видно Виллиана, не видно тебя – ты для меня лучший игрок". Я был как киллер в команде, выполнял свои функции и все", – рассказал Мандзюк в программе Бомбардир.
Напомним, Виталий – воспитанник крымского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2004 году в киевском Динамо. С 2010 по 2017 гг. защищал цвета Днепра, после чего завершил карьеру из-за хронической травмы ноги, полученной еще в сезоне-2012/13.