Мандзюк рассказал о своей особой роли в Днепре Рамоса

Экс-защитник Виталий Мандзюк вспомнил период выступлений за Днепр под руководством испанского наставника Хуанде Рамоса.

"Рамос со мной много общался, объяснял. У меня были сильные качества – скорость, рывок, жесткость. Но я не мог подавать, еще что-то делать. Я мог быть собакой, питбулем.

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Меня поставили против Виллиана, Дугласа Косты – всех, кто "на мотоцикле". Потому что я мог их догнать и что-то противопоставить. Но я не мог подключаться. Рамос объяснил мне мои слабые и сильные стороны, что надо играть на сильных: "Отдал на Ротаня и стоишь. Не видно Виллиана, не видно тебя – ты для меня лучший игрок". Я был как киллер в команде, выполнял свои функции и все", – рассказал Мандзюк в программе Бомбардир.

Напомним, Виталий – воспитанник крымского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 2004 году в киевском Динамо. С 2010 по 2017 гг. защищал цвета Днепра, после чего завершил карьеру из-за хронической травмы ноги, полученной еще в сезоне-2012/13.

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