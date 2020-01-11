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Манджукіч відзначився першим голом за Аль-Духайль

13:23 978 Читать на русском
Манджукіч відзначився першим голом за Аль-Духайль
Манджукіч святкує з партнером / Твіттер Аль-Духайля

Нападник Маріо Манджукіч вирішив не зволікати зі своїм першим голом за катарський Аль-Духайль.

Хорвату знадобилося всього два матчі, щоб відкрити лік своїм голам у новому клубі.

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Манджукіч відкрив рахунок у півфіналі Кубка Принца проти Аль-Сайлії. 33-річний форвард вдало зіграв на добиванні після дального пострілу партнера. Згодом перевагу Аль-Духайля з пенальті закріпив Алі Алмоез, і команда впевнено пройшла до фіналу.

Нагадаємо, Манджукіч приєднався до катарського клубу у грудні, перейшовши з Ювентуса за 7 млн євро.

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